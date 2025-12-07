Højlund hjälte mot Juventus – tvåmålsskytt

Stormöte i Italien denna söndagskväll.

Napoli mot Juventus i Neapel.

Då blev Rasmus Højlund stor hjälte med dubbla mål.

Foto: Bildbyrån

Det vankades stormöte i Italien denna söndag då Napoli tog emot Juventus.

Hemmalaget började i ett rasande tempo och redan i den sjunde minuten tog man ledningen genom Rasmus Højlund. 1–0-ledningen stod sig sedan matchen ut.

Juventus kom tog tillbaka och efter nästan en timmes spel så utjämnade bortalaget genom Kenan Yildiz, någon poäng skulle dock Juventus inte få med sig hem till Turin.

I den 78:e minuten klev nämligen Højlund fram igen och satte sitt andra för kvällen, vilket också blev matchens sista mål. I och med kvällens seger återtar Napoli serieledningen från Inter, som körde över Como under gårdagen.