Højlund sågas: ”Värdelös i Manchester United”

Rasmus Højlund hittade inte rätt i Manchester United.

Tidigare Crystal Palace-ordföranden Simon Jordan anser att han fortfarande inte är i form.

– Han har gjort några mål för Napoli, men det skulle vara svårt för honom att göra färre, säger han.

Foto: Alamy

Rasmus Højlund lämnade Manchester United för italienska Napoli i somras. Under hösten har dansken gjort sju mål och tre assist på 19 tävlingsmatcher.

Innan dansken gick till Napoli var han kritiserad i United. Højlund hade inte lika lätt att göra mål och det blev ”bara” tio mål på hela förra säsongen.

Nyligen vann Napoli den italienska supercupen och Højlund lade ut en bild på Instagram där det stod ”Så här ser ett bra beslut ut”. Den tidigare Crystal Palace-ordföranden Simon Jordan tycker, trots anfallarens starka form, att han inte är tillräckligt bra.

– Han var värdelös i Manchester United, eller hur? Han har gjort några mål för Napoli, men det skulle vara svårt för honom att göra färre än han gjort på sistone, säger Jordan till Talksport och fortsätter:

– Jag tycker att han såg helt ur form ut. Han var helt borta.

Jordan menar också att de olika ligorna påverkar hur bra man spelar.

– Det handlar om vilken liga man spelar i. Scott McTominay har gjort det riktigt bra och är en bra spelare. Och det fanns frågetecken kring varför United inte kunde använda honom. Den italienska ligan har tappat sin nivå, deras lag dominerar inte längre i Europa, de är inte förebilderna i europeisk fotboll. Så det finns en anledning till att spelare åker dit och glänser, för det är en lättare liga att utmärka sig i, säger han i programmet.