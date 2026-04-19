Holm byttes ut i paus mot Bologna: ”Måste vara orken”
I dag startade Emil Holm mot klubben han är utlånad från – Bologna.
Däremot fick han bara spela en halvlek.
Efter att ha dragits med en skada fick Emil Holm göra sin första start på länge för Juventus i mötet med Atalanta förra veckan.
Den insatsen lovade gott och därför fick svensken chans från start i dagens match mot Bologna, från vilken klubb han är utlånad till Juventus från.
Där skulle ytterbacken stå för en lovande första halvlek i vilken Jonathan David gjorde 1-0 redan efter två minuter. Lägg där till att Holm själv var nära att utöka ledningen med en halvvolley som gick i ribban.
När det var dags för den andra halvleken fick dock 25-åringen följa matchen från bänken, då han blev utbytt till förmån för Khéphren Thuram som senare kom att fastställa slutresultatet till 2-0.
”Det måste handla om orken eftersom Holm var riktigt bra”, skriver Football-Italia angående bytet i paus.
Segern för ”Den gamla damen” innebär att Juventus endast har tre poäng upp till Milan på andraplats – som man också möter på söndag nästa vecka.
