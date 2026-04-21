Holm ger lugnande besked: ”Älgen mår bra”

Emil Holm tvingades bryta i matchen mot Bologna.

Nu ger spelaren själv lugnande besked.

"Älgen mår bra", skriver han på Instagram.

Emil Holms första tid i Juventus har kantats av skavanker. Det uppstod därför en oro kring svensken när ha tvingades bryta i helgens match mot Bologna.

Nu kommer Holm själv med positiva besked.

”Älgen mår bra”, skriver han på Instagram.

Holm noteras för fem framträdanden i Juventus. Hans avtal innehåller en köpoption och sträcker sig till sommaren.

Juventus ligger fyra i Serie A och ställs härnäst mot Milan.