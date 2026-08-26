Holmberg från start i Arsenals kross – Cooney Cross med drömmål

Arsenal mötte Charlton under försäsongen.

Då vann Arsenal med 5–1 och Kyra Cooney Cross visade att hon är tillbaka.

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Arsenal avslutade försäsongen med att möta Charlton under onsdagskvällen.

Storklubben Arsenal krossade Charlton med 5–1. Nyförvärvet Georgia Stanway fick göra sitt första mål för sin nya klubb när hon gav dem ledningen. Sedan kunde Mariona Caldentey, Olivia Smith och Frida Maanum skriva in sig i målprotokollet. Men den målskytten som fick mest uppmärksamhet var Kyra Cooney-Cross. Hon återvände nyss till Arsenal efter att ha tagit en kortare paus från fotbollen på grund av familjeskäl.

Under onsdagen gjorde hon sitt första mål sedan hon återvände och det blev en riktig kanon.

Kyra Cooney-Cross with an absolute ROCKET 🚀 pic.twitter.com/Op85xEn1Ym — Kafaji Comps (@KafajiComps) August 26, 2026

Smilla Holmberg var med från start.