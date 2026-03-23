Huggsexa om Barças keeper – väljer mellan tre landslag

Diego Kochen är född i Miami med föräldrar från Peru och Venezuela.

Därmed väljer Barcelonas 20-åring mellan tre landslag där USA just nu är i förarsätet.

Han har suttit på bänken i merparten av Barcelonas matcher den gångna säsongen, såväl i La Liga som i Champions League.

Diego Kochen har tagit tredjeplatsen bakom Joan García och Wojciech Szczęsny – och därmed blir han också högintressant för landslagsspel.

20-åringen kan nämligen välja mellan tre nationer, där födelselandet USA är i förarsätet då han valt att representera landet på ungdomsnivå där han just nu spelar för U23-laget.

Men det finns ett hot utifrån för USA. Målvakten som är född i Miami har rötter från Sydamerika.

Kochens pappa är från Venezuela och mamman från Peru – och då han ännu inte blivit låst av USA:s A-landslag är han fortsatt aktuell för såväl Venezuela som Peru.

Fortsättning följer kring Kochen som tillsammans med sina föräldrar kom till Spanien 2018 av arbetsskäl.