Hugo Bolin debuterade i Bundesliga

Hugo Bolin har lämnat Malmö FF.
Under lördagen debuterade svensken för Borussia Mönchengladbach.
Under januarifönstret stod det klart att Hugo Bolin lämnar Malmö FF. Karriären fortsätter i tyska Borussia Mönchengladbach.
Under lördagens match mot Bayer Leverkusen fick svensken debutera. Bolin byttes in i den 79:e minuten och ersatte Kevin Stöger, som tidigare varnats efter bråk med en motståndare.
Matchen slutade 1–1 och ”Gladbach” har fortfarande bara tagit en seger i år.
Hugo Bolins avtal med den tyska klubben innehåller en obligatorisk köpoption. Det nuvarande kontraktet sträcker sig till sommaren.
Borussia Mönchengladbach ligger på en 12:e plats i Bundesliga,
