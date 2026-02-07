Hugo Bolin debuterade i Bundesliga

Hugo Bolin har lämnat Malmö FF.

Under lördagen debuterade svensken för Borussia Mönchengladbach.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Under januarifönstret stod det klart att Hugo Bolin lämnar Malmö FF. Karriären fortsätter i tyska Borussia Mönchengladbach.

Under lördagens match mot Bayer Leverkusen fick svensken debutera. Bolin byttes in i den 79:e minuten och ersatte Kevin Stöger, som tidigare varnats efter bråk med en motståndare.

Matchen slutade 1–1 och ”Gladbach” har fortfarande bara tagit en seger i år.

Hugo Bolins avtal med den tyska klubben innehåller en obligatorisk köpoption. Det nuvarande kontraktet sträcker sig till sommaren.

Borussia Mönchengladbach ligger på en 12:e plats i Bundesliga,