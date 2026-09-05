Hugo Bolin tvåmålsskytt – när Gladbach föll samman

Hugo Bolin såg ut att bli stor hjälte för Borussia Mönchengladbach.

Men i den andra halvleken rasade allt samman.

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Hugo Bolin blev mållös i premiären mot RB Leipzig. Svenskens genombrott kom istället i samband med hemmapremiären mot nykomlingen Elversberg.

I den elfte minuten gjorde den offensiva mittfältaren 1–0 för Borussia Mönchengladbach. Några minuter innan halvtidsvilan satte svensken sitt andra mål, vilket betydde att laget gick till paus med 2–1.

Tio minuter in i den andra halvleken gjorde Gladbach 3–1 genom Joe Scally. Därefter började raset.

Elversberg reducerade till 3–2 i matchminut 66. När klockan passerat 80 minuter kom kvitteringen och på stopptid fullbordade man upphämtningen när inhopparen Mauricie Krattenmacher satte 3–4.

Borussia Mönchengladbachs andra svensk Isac Lidberg hoppade in i den 77:e minuten. Laget ligger sist i tabellen med noll inspelade poäng efter två omgångar.