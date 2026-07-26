Hugo Bolins succé – mål i femte raka matchen

Borussia Mönchengladbach besegrade Rott Weiss Essen i en träningsmatch.

Då gjorde Hugo Bolin mål – för femte matchen i följd.

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Hugo Bolin fortsätter att leverera för Borussia Mönchengladbach. Svensken gjorde sitt första mål för klubben i den sista omgången av förra årets Bundesliga-säsong och under försäsongen har fullträffarna fortsatt att rulla in.

23-åringen har gjort mål i samtliga träningsmatcher under sommaren, då Gladbach har mött lag från de lägre tyska divisionerna. Rot-Weiss Essen från den tyska trean blev det första riktiga provet.

Det blev seger för Gladbach med 2–1 och det var Hugo Bolin som öppnade målskyttet på stopptid i den första halvleken. Svensken har därmed gjort mål i fem raka matcher för den tyska storklubben.

Hugo Bolin lånades ut till Borussia Mönchengladbach från Malmö FF i vintras. Det blev 13 matcher varav fem från start under debutsäsongen i Bundesliga. För en dryg månad sedan skrev svensken på ett permanent avtal med den tyska klubben.