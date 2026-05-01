Hyllningarna i Häcken: ”Skillnaden mellan oss och Bajen”

GÖTEBORG. Felicia Schröder svarade för tre mål i Europa Cup-finalen.

Anna Anvegård spelade fram till två av dem.

– Det är så skönt att ha en nia som gör de målen, säger Anvegård efter finalen.

Europa Cup-finalens stora hjälte heter Felicia Schröder. Häcken-anfallaren svarade för alla fyra mål mot Hammarby i dubbelmötet. I den avgörande matchen på Hisingen blev hon hattrickskytt.

– Det är svårt att ta in. Det är mycket känslor precis i början och det är sjukt, jag kan inte sätta ord på det riktigt, säger Schröder i den mixade zonen efter titelsegern.

Schröder riktar hyllningen direkt till sin lagkapten Anna Anvegård, som låg bakom två assist.

– Det är tack vare Anna, det är bara Anna. Nej men hela laget såklart, men det är hon som lägger fram bollen till mig. Hon har ett otroligt bra bollsinne så jag får tacka henne extra mycket, säger Schröder i den mixade zonen efter titelsegern.

”Skillnaden mellan oss och Bajen”

Anvegård passar tillbaka lovorden till hattrickhjälten.

– Det är så skönt att ha en nia som gör de målen. Det är det som är skillnaden mellan oss och Bajen, att vi har en av de mest spännande anfallarna i världen, säger lagkaptenen.

Häcken-kaptenen håller Schröder som en av de hetaste anfallarna i Europa.

– Det tycker jag, det är väl klart att det fortfarande finns steg att ta. Hon är fortfarande bara 18-19 så det kommer att komma, det är ingen stress.

Schröder noterades för åtta mål i Europa Cup och blev därmed skyttedrottning.



