Ibrahim Afellay tillbaka i PSV

PSV Eindhoven har gjort klart med ett välbekant namn.

Ibrahim Afellay är tillbaka i klubben, den här gången som assisterande tränare.



Ibrahim Afellay gjorde över 200 matcher för PSV Eindhoven under sin spelarkarriär och hade klubben som bas innan äventyr i bland annat FC Barcelona, Olympiakos, Schalke 04 och Stoke City.

Nu återvänder 39-åringen till PSV i en ny roll. Klubben meddelar på sin hemsida att Afellay är klar som assisterande tränare och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2,5 år.

PSV leds av huvudtränaren Peter Bosz och toppar för närvarande Eredivisie.

Afellay avslutade sin aktiva karriär i januari 2021. Därefter har han arbetat som assisterande tränare inom Feyenoords ungdomsverksamhet samt för Nederländernas P19-landslag.



