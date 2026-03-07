Ibrahimović pikar italiensk fotboll: ”Viktigare att försvara”

Zlatan Ibrahimović har spelat för klubbar i både England, Spanien och Italien.

Nu uttalar han sig om skillnaderna mellan fotbollen i länderna.

– Om du inte kan hantera tempot kommer du inte att klara det, säger han enligt ESPN.

Foto: Alamy

Han har spelat för klubbar som Manchester United, Inter, Milan, Juventus, Barcelona och Paris Saint-Germain.

Därför har Zlatan Ibrahimović ett stort urval av ligor att jämföra mellan. Det har han också gjort, och uttalar sig nu om hur han ser på skillnaderna mellan Premier League (Englands högstaliga), La Liga (Spaniens högstaliga) och Serie A (Italiens högstaliga).

Om det som många anser är världens bästa liga, Premier League, säger 44-åringen:

“I Premier League går allt i full fart både i anfall och försvar. Därför spelar det ingen roll hur tekniskt skicklig du är – om du inte kan hantera tempot kommer du inte att klara det, oavsett hur bra du är”, berättar Ibrahimović enligt ESPN.

Om sin tid i Barcelona och La Liga menar den förra anfallaren att fotbollen såg ut på ett annat sätt.

“I La Liga försöker de spela spelet. De försöker bygga upp spelet bakifrån, även om nivån på lagen inte alltid är den högsta”.

Zlatan Ibrahimović har störst erfarenhet av spel i den italienska högstaligan, och menar att det råder ett stort fokus på att hålla tätt bakåt.

“Den italienska fotbollen är väldigt taktisk och noggrant analyserad. Det är viktigare att försvara än att anfalla. För en anfallare är det väldigt svårt eftersom man möter lag som fokuserar så mycket på försvar – och om man lyckas där är det en fantastisk känsla”, avslutar Ibrahimović.