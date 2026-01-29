Zeidane Inoussa, 23, är skadad.

Den svenske yttern blir borta i flera månader.

Det meddelar Swansea.

Foto: Alamy

Den förre BK Häcken-spelare Zeidane Inoussa har drabbats av en stressfraktur i ryggen. Det meddelar svenskens klubb Swansea.

Inoussa har saknats i lagets trupp de senaste matcherna och tränaren Vitor Matos bekräftar att det rör sig om en skada. 23-åringen väntas bli borta i tio till tolv veckor.

– Det viktigaste med Zeidane är att han kommer tillbaka, och att han kommer tillbaka i bra form. Det är möjligt att han kan vara tillbaka för de sista fem eller sex matcherna av säsongen, säger Matos till klubbens hemsida.

Zeidane Inoussa lämnade Häcken för Swansea i somras och noteras för 12 starter den här säsongen.

I Swansea spelar även svensken Melker Widell.