Zeidane Inoussa, 23, är skadad.
Den svenske yttern blir borta i flera månader.
Det meddelar Swansea.
Den förre BK Häcken-spelare Zeidane Inoussa har drabbats av en stressfraktur i ryggen. Det meddelar svenskens klubb Swansea.
Inoussa har saknats i lagets trupp de senaste matcherna och tränaren Vitor Matos bekräftar att det rör sig om en skada. 23-åringen väntas bli borta i tio till tolv veckor.
– Det viktigaste med Zeidane är att han kommer tillbaka, och att han kommer tillbaka i bra form. Det är möjligt att han kan vara tillbaka för de sista fem eller sex matcherna av säsongen, säger Matos till klubbens hemsida.
Zeidane Inoussa lämnade Häcken för Swansea i somras och noteras för 12 starter den här säsongen.
I Swansea spelar även svensken Melker Widell.
