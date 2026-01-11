Inoussas mål räckte inte – Swansea föll på straffar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Zeidane Inoussa räddade kvar Swansea i förlängningen.
Trots det föll det walesiska laget efter straffdrama mot West Brom.
Swansea var nära på att förlora efter förlängning mot West Bromwich Albion i FA-cupens tredje omgång. Det stod 2–1 till West Brom när den tidigare Häcken-stjärnan Zeidane Inoussa kvitterade i den 112:e minuten.
Matchen gick till straffar där Inoussa återigen satte bollen i nät. Trots det förlorade Swansea efter att den tidigare Blåvitt-spelaren Malick Yalcouyé bommat det walesiska lagets sista straffen.
Svenske Melker Widell startade för Swansea och byttes ut i den 83:e minuten.
Den här artikeln handlar om: