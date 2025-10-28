Inter-målvakten Josep Martinez, 27, ska ha kört ihjäl en 81-årig man i rullstol, enligt italienska medier.

Bilolyckan inträffade på väg till träningen under tisdagen.

Foto: Alamy

Den italienska storklubben Inter skakas av en tragedi. Enligt flera italienska medier ska målvakten Josep Martinez varit inblandad i en bilolycka på väg till träningen under tisdagsmorgonen, där en 81-årig man i en elrullstol omkommit.

Olyckan inträffade i Fenegrò i Como-området, i närheten av Inters träningsanläggning Appiano Gentile, vid 09:30-tiden under tisdagen.

Avled på plats

Enligt italienska La Gazzetta dello Sport är den initiala hypotesen att den 81-åriga mannen ska ha drabbats av ett plötsligt sjukdomstillstånd och styrt in i vägfilen där Martinez kom körande. Inter-målvakten ska ha stannat sin bil för att hjälpa mannen, som avled på plats. Martinez ska ha varit i chocktillstånd efter den våldsamma krocken.

Josep Martinez. Foto: Alamy

Italiensk polis uppges utreda incidenten.

Inters tilltänkta presskonferens med tränaren Christian Chivu under tisdagen har ställts in.