Inter-målvakten i trafikolycka – körde ihjäl 81-årig man
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Inter-målvakten Josep Martinez, 27, ska ha kört ihjäl en 81-årig man i rullstol, enligt italienska medier.
Bilolyckan inträffade på väg till träningen under tisdagen.
Den italienska storklubben Inter skakas av en tragedi. Enligt flera italienska medier ska målvakten Josep Martinez varit inblandad i en bilolycka på väg till träningen under tisdagsmorgonen, där en 81-årig man i en elrullstol omkommit.
Olyckan inträffade i Fenegrò i Como-området, i närheten av Inters träningsanläggning Appiano Gentile, vid 09:30-tiden under tisdagen.
Avled på plats
Enligt italienska La Gazzetta dello Sport är den initiala hypotesen att den 81-åriga mannen ska ha drabbats av ett plötsligt sjukdomstillstånd och styrt in i vägfilen där Martinez kom körande. Inter-målvakten ska ha stannat sin bil för att hjälpa mannen, som avled på plats. Martinez ska ha varit i chocktillstånd efter den våldsamma krocken.
Italiensk polis uppges utreda incidenten.
Inters tilltänkta presskonferens med tränaren Christian Chivu under tisdagen har ställts in.
Den här artikeln handlar om: