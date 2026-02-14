Inter mot Juventus – Allt du behöver veta

FOKUSMATCHEN. En svensk som kan debutera och ett brödrapar på vardera sida av planen.

Det är bara två av ingångarna kring lördagens match mellan Inter och Juventus.

Här är allt du behöver veta om det 269:e mötet mellan Italiens mest framgångsrika klubbar.

Foto: Bildbyårn

Inter mot Juventus, mer känt som Derby d’Italia, har spelats 268 gånger i olika sammanhang sedan 1909. Genom åren har Juventus varit det starkaste laget i inbördes möten. 118 segrar har det blivit för Turinklubben, samtidigt som Inter skrapat ihop 83 vinster. 67 gånger har lagen spelat oavgjort.

Det övertaget har Juventus hållit i även under de senaste matcherna lagen emellan. På de nio senaste matcherna har Inter vunnit två och kryssat tre gånger mot rivalerna från Turin.

Detta trots att Inter under samma period vunnit ligan respektive cupen vid två tillfällen, samt spelat Champions League–final två gånger. Under den tiden har Juventus vunnit en inhemsk cuptitel och aldrig tagit sig längre än till åttondelsfinal i Champions League.

Historiskt har Juventus och Inter varit Italiens mest framgångsrika klubbar. Juventus är överlägsen etta i den italienska maratontabellen med 36 Serie A-titlar. Inter ligger tvåa med 20 ligatitlar, en mer än lokalrivalen Milans 19.

Inför lördagens match leder Inter Serie A med åtta poängs marginal. Juventus befinner sig på en fjärdeplats på samma poäng som femman Roma, med med bättre målskillnad.

Lagens status

För Inter har mycket av införsnacket kretsat kring huruvida mittfätsduon Nicolò Barella och Hakan Çalhanoğlu kommer kunna vara med mot Juventus. Barella drog på sig en skada inför Champions League-matchen mot Borussia Dortmund och har varit utanför matchtruppen de två senaste veckorna. Çalhanoğlu har inte spelat sedan bortamatchen mot Napoli den 11 januari

Enligt FCInterNews kommer tränare Cristian Chivu ta det försiktigt med sina mittfältsstjärnor. Båda två ser ut att inleda på bänken, med förhoppningen att åtminstone en av de kan bytas in.

Inters wingback Denzel Dumfries är däremot inte i speldugligt skick. Holländaren drog på sig en vristskada hemma mot Lazio i november förra året och en comeback är inte aktuellt ännu.

Foto: Bildbyrån

För Juventus saknas allt jämnt forwardsstjärnan Duŝan Vlahović. Serben har inte medverkat sedan den 29 november. I hans frånvaro har kanadensaren Jonathan David gjort fyra mål och cementerat sin plats i Juventus startelva.

Juves svenska nyförvärv Emil Holm blev kvar på bänken i den förra ligamatchen mot Lazio, och en start mot Inter ser inte trolig ut. Då spelade yttern Andrea Cambiasso till höger, efter att tidigare under säsongen ha spelat mycket till vänster.

Även fransmannen Pierre Kalulu har placerats som högerwingback vid flera tillfällen. Även mittfältaren Weston McKennie har gjort sina minuter på den positionen. Det återstår att se hur som får Luciano Spallettis förtroende den här gången.

En match i matchen värd att uppmärksamma är den mellan bröderna Khéphren och Marcus Thuram, söner till den förre detta storspelaren Lillian Thuram.

När Khéphren Juventus ställdes mot Marcus Inter senast fanns båda bröderna med i startelvorna för sina respektive lag. Från läktaren fick pappa Lillian se sina söner göra varsitt mål. Men i slutändan drog lillebror Khéphren det längsta strået när Juventus vann med 4-3.

Foto: Bildbyrån

Förväntade startelvor

Juventus (3-4-3):

Michele Di Gregorio

–

Pierre Kalulu Bremer, Lloyd Kelly

–

Weston Mckennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Andrea Cambiasso

–

Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yildiz

Inter (3-5-2):

Yann Sommer

–

Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni

–

Luís Henrique, Petar Sučić, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco

–

Lautaro Martínez, Marcus Thuram



Matchen mellan Inter och Juventus spelas lördag 14 februari. Avspark sker vid 20:45.

Svenskar i Juventus och Inter

Juventus leder inte bara den interna tabellen mot Inter, man leder även överlägset i antalet svenskar som har representerat klubben.

Innan Emil Holm skrev på för ”Den gamla damen” har 13 andra svenskar gjort detsamma. Inter kan endast skryta med fem blågula spelare genom tiderna.

Fem spelare i Juventus svenskkoloni fick dock aldrig chansen att spela en match för klubben. Dessa är Mattias Andersson, Carlos García, Andreas Isaksson, Thomas Nordahl och Rune Börjesson.

Några mer lyckade blågula exporter till Juventus inkluderar Dejan Kulusevski, Olof Mellberg, Kurt ”Kurre” Hamrin och inte minst Zlatan Ibrahimović.

Foto: Bildbyrån

Ibrahimovic är också den enda svensken som har representerat båda klubbarna. Det var efter Calciopoli-skandalen 2006, då Juventus fråntogs två ligatitlar och tvångsdegraderas till Serie B, som den svenska anfallaren, tillsammans med flera andra stjärnor, valde att lämna Turin.

För Zlatans del fick flyttlasset till Inter, som även tilldelades ligatiteln 2006 efter Juves nedflyttning. I Milano kammade Ibrahimović hem ytterligare tre Serie A-titlar innan han försvann vidare till Barcelona.

Men den svensk som gjort störst avtryck i Milanos blåsvarta delar är onekligen Lennart ”Nacka” Skoglund. Mellan 1950 och 1959 spelade Nacka 241 matcher och gjorde 55 mål för Inter. Under hans tid i Milano bärgade klubben hem två ligatitlar.

Men det var Nackas spelstil och sätt att vara som lämnade störst avtryck. 1987, tolv år efter Nackas plötsliga bortgång, fick hans gamla anfallskollega Benito Lorenzi frågan om hur det var att spela tillsammans med honom.

”Det går inte att beskriva”, svarade Lorenzi innan tårarna började rinna.

Svenskarna i Juventus och Inter

Juventus:

Jonas Rouhi (2024 – )

Dejan Kulusevski (2020 – 2023)

Carlos García (2012 – 2013)

Mattias Andersson (2017 – 2019)

Albin Ekdal (2008 – 2010)

Olof Mellberg (2008 – 2009)

Zlatan Ibrahimović (2004 – 2006)

Andreas Isaksson (1999 – 2001)

Thomas Nordahl (1968 – 1971)

Roger Magnusson (1967 – 1968)

Rune Börjesson (1961 – 1963)

Karl Erik Palmér (1958 – 1959)

Kurt ”Kurre” Hamrin (1956 – 1957)

Inter:

Zlatan Ibrahimović (2006 – 2009)

Goran Slavovski (2005 – 2009)

Sebastian Carlsén (2011 – 2012)

Bengt Lindskog (1958 – 1961)

Lennart ”Nacka” Skoglund (1950 – 1959)