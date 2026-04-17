Inter stormar mot ligatiteln – tog ny seger

Inter besegrade Cagliari med 3–0.

Nu är Milanoklubben väldigt nära att säkra Scudetton.

Under fredagen ställdes Serie A-ledande Inter mot Cagliari.

Matchen slutade i en övertygande seger för Inter när slutresultatet skrevs till 3–0 och nu är laget väldigt nära att säkra titeln.

Avståndet ner till tvåan Napoli, som har en match mindre spelad, är tolv poäng med fem omgångar kvar.

Inter ställs härnäst mot Torino.