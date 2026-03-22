Inter tappade poäng – trots mål efter 39 sekunder

Inter jagar Serie A-titeln.

Under söndagen tappade de poäng mot Fiorentina.

Inter leder Serie A och under söndagen gästade man bottenlaget Fiorentina på Stadio Artemio Franchi.

Milanoklubben tog ledningen efter bara 39 sekunder genom Francesco Pio Esposito, vilket blev 20-åringens nionde mål för säsongen. Det är bara Romelu Lukakau som gjort ett snabbare. mål i ligan. Då på 32 sekunder i februari 2021.

Inter såg länge ut att gå mot en trepoängare men med 13 minuter kvar av satte Cher Ndour kvitteringen. 1–1 slutade matchen och det blev Inters andra raka kryss i jakten på Scudetton.

