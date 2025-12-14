Inter upp i serieledning – slog Genoa

Inter är ny serieledare i Serie A.

Detta efter att Genoa besegrats med 2–1.

Foto: Alamy

Det är jämnt i toppen av Serie A. Inter, Milan och Napoli är lagen som slåss i den absoluta toppen och under söndagen blev det en ny serieledare. Både Napoli och Milan tappade poäng och Inter hade chansen att gå om.

En möjlighet som förvaltades av Inter.

I den första halvleken tog de en 2–0-ledning mot Genoa som inte lyckades kvittera eller vända. En reducering av Vitinha var det Genoa hade att komma med och det räckte för att Inter skulle ta tre poäng och gå upp i toppen av tabellen.

Inter ligger på 33 poäng medan Milan har 32 och Napoli med 31 efter 15 omgångar.