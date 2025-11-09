Inter upp i serieledning – slog Lazio

Inter återtog Serie A-ledningen under söndagen.

Detta efter en 2–0-seger mot Lazio.

Foto: Alamy

Under söndagen spelades det ett stormöte i Serie A mellan Inter och Lazio. Inför matchen hade Roma vunnit mot Udinese och därmed tagit en tillfällig serieledning.

Det skulle Inter se till att ändra på. ”Nerazzurri” slog Lazio med 2–0.

Det första målet gjordes av anfallaren Lautaro Martinez som vek in från vänsterposition och skruvade in bollen i bortre krysset.

Mål nummer två stod Ange-Yoan Bonny för som smällde in bollen i öppet mål efter en framspelning av Federico Dimarco.

Segern innebär att Inter leder Serie A med 24 poäng och bättre målskillnad än Roma.