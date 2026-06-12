Domarilska i Helsingborg: ”Chockerande dömt”

Landskrona Bois vann mot Helsingborg med 3–0.

Då fick Ervin Gigovic en armbåge i ansiktet men ingen straff.

– Det var en klar armbåge i huvudet. Därför borde det varit ett rött kort, och straff. Chockerande dömt av domaren, säger HIF-managern i TV4.

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Helsingborg tog emot Landskrona Bois under torsdagen. Då åkte gästerna hem med tre poäng efter 3–0 segern.

Men efter dryga halvtimmen spelad så var Tobias Karlsson och Ervin Gigovic i en duell i straffområdet och Karlssons armbågade Gigovic i ansiktet.

Domaren valde att inte blåsa straff. Något som experten Jiloan Hamad anser var en felbedömning.

– Karlsson tittar bara boll och är uppe med armbågen. Han träffar Gigovic på kinden – armen ska inte vara där. Hade domaren varit rätt placerad, och sett det, hade han nog blåst straff, säger Hamad i TV4.

Spelaren själv tyckte att det var straff.

– Jag känner att jag får en armbåge… Han (domaren) säger att han inte ser men blodet ljuger inte, säger Gigovic.