Inter vände och vann – efter mardrömsstart mot jumbon

Inter var illa ute tidigt mot Pisa.

0–2 efter 23 minuter på hemmaplan.

Då samlade storklubben ihop sig och stod för en mäktig vändning.

Foto: Bildbyrån

Inter tog emot Pisa på hemmaplan denna fredag och det som på förhand förväntades bli en bekväm historia mot jumbon blev inte det.

I den 11:e minuten tog Pisa ledningen genom Stefano Moreo, efter en rejäl bjudning av Yann Sommer i Inter-målet som spelade bollen direkt till Pisa-mittfältaren som då kunde lobba bollen i mål. Tolv minuter senare utökade han sedan bortalagets ledning till 2–0.

Efter mardrömsstarten samlade dock Inter ihop sig under slutet av den första halvleken och inom loppet av två minuter hade man både reducerat och kvitterat genom Piotr Zielinski och Lautaro Martinez.

Precis före paus tog också hemmalaget ledningen genom Francesco Esposito.

Inter pressade sedan på för att utöka sin ledning och i matchens slutskede fick man utdelning två gånger om.

Först genom Federico Dimarco som stod för ett mycket vackert mål i den 84:e minuten och två minter senare slog Ange-Yoan Bonny till. På stopptid fastställde sedan Henrikh Mkhitaryan slutresultatet till 6–2.