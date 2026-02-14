Inter vann mot Juventus efter händelserik match

Inter mot Juventus blev händelserikt.

Inter vann med 3–2 efter Juventus utvisning och självmål.

Foto: Bildbyrån

Inter tog emot Juventus för att spela omgång 25 i Serie A på San Siro.

Matchen började på bästa sätt för hemmalaget Inter. Juventusspelaren Andrea Cambiaso gjorde självmål efter dryga 20 spelade minuter och gav Inter ledningen. Men hans revansch kom.

I den 26:e minuten kunde han göra mål för sitt Juventus och sätta dit kvitteringen till 1–1.

Första halvlek blev intensiv för Juventus. Efter 32 minuter av matchen fick Pierre Kalulu ett gult kort och bara tio minuter senare får han sitt andra gula kort i matchen vilket innebär att han fick rött kort och blev utvisad. Det innebar att gästerna fick spela hela andra halvlek med en man kort.

I andra halvleks start blev Emil Holm inbytt för gästerna.

I den 76:e minuten kunde Francesco Pio Esposito ge Inter ledningen men den håll inte länge för bara minuter senare kunde Manuel Locatelli sätta dit 2–2. I den 90:e minuten kunde Piotr Zielinski sätta dit 3–2 till Inter, vilket även blev slutresultatet.