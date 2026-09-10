Inter följer trenden – vill köpa satellitklubb

Inter har vunnit två ligatitlar de senaste tre säsongerna.

Nu vill klubben ta nästa steg.

Enligt Sky Italia undersöker man möjligheten att köpa en satellitklubb.

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Inter har en framgångsrik period bakom sig med två ligatitlar och två finalframträdanden i Champions League. Sedan 2024 ägs klubben av det amerikanska investmenbolaget Oaktree Capital Management.

Nu ville ägarna se Inter anamma en modell som flera amerikansk-ägda klubbar i Europa använder sig av.

Sky Italia uppger att Inter undersöker möjligheten att köpa upp en mindre klubb i syfte att ge sina egna talanger mer speltid. Enligt uppgifterna kollar man på möjliga kandidater i Belgien, Portugal, Nederländerna, samt den spanska andradivisionen. Budgeten för ett eventuellt köp ligger på mellan 25 och 40 miljoner euro.

Vill ta efter engelska storklubbar

Att äga mindre klubbar och fylla de med unga spelare är numera en vanlig modell i den Europeiska fotbollen. Efter att Chelsea köptes av det amerikanska förvaltningsbolaget BlueCo har flera spelare skickats till franska Strasbourg, som har samma ägare.

Manchester City ägs sedan 2013 av City Football Group, som även styr Girona och New York City med flera. 777 Partners har ett liknande system med klubbar som Genoa, Standard Liège och Vasco da Gama.

I Italien är modellen däremot inte lika vanlig. Enligt uppgifterna siktar Inter på att ha en ny klubb under sina vingar innan starten av nästa säsong.