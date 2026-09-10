Nya prognosen – så länge blir Isak Hien borta

Isak Hien skadade sig under VM.

Nu ser svensken ut att bli borta längre en befarat, enligt italienska medier.

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Isak Hien tvingads bryta Sveriges sista VM-gruppspelsmatch mot Japan. Kort därpå kom den första prognosen.

Efter en operation i Finland rapporterades det om en frånvaro på två till tre månader, vilket idag hade inneburit att en återkomst skulle vara nära. Nu kommer istället nya, dystra uppgifter.

Enligt italienska Il Giorno kommer Hien vara borta i totalt fyra månader från att han skadade sig i slutet av juni. Det innebär att Atalanta-försvararen förväntas vara tillbaka den andra halvan av oktober.

Isak Hien är därmed inte aktuell för landslagets fyra Nations League-matcher i september. Man ställs då mot Rumänien två gånger, samt Polen och Bosnien & Herzegovina.

Den 27-åriga mittbacken är noterad för 32 landskamper för Sverige.