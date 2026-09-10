Pochettino vill frånta Chelseas ligatitel: ”Vi förtjänade att bli mästare”

Chelsea vann Premier League säsongen 2016/17.

Nu vill Mauricio Pochettino att klubben fråntas titeln.

– Vi tävlade inte utifrån samma regelverk, säger argentinaren.

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Tidigare i sommar straffades Chelsea med böter till följd av ekonomiskt fiffel mellan åren 2009 och 2022.

Under den perioden vann Londonlaget flera titlar både nationellt och internationellt. Bland annat blev man Premier League-mästare säsongen 2016/17. Tvåa det året kom Tottenham Hotspur, ledda av Mauricio Pochettino.

Nu hävdar argentinaren att Spurs borde få titeln retroaktivt, till följd av Chelseas ekonomiska fulspel under den perioden.

– Vi förtjänade att bli mästare den säsongen för vi slutade tvåa. Vi borde ha blivit tilldelade titeln. De (Chelsea) blev straffade och de erkände det. Titeln borde ges till laget som slutade tvåa. Det är inte jag som klagar, det är bara sanningen. Vi tävlade inte utifrån samma regelverk, säger Pochettino enligt The Guardian.

”Chelsea-fansen kommer bli arga på mig”

Pochettinos Tottenham slutade sju poäng efter Chelsea i tabellen. Under de två säsongerna som följde blev Spurs trea och fyra. Efter halva säsongen 2019/20 fick argentinaren sparken efter en svag start.

– Det som nu blir framhållet och uppmuntrat är att det är okej att bryta mot reglerna. Om man inte straffar så som man borde straffa, så säger jag bara ”men jag förlorade mitt jobb eftersom vi inte vann”.

Pochettino skulle själv ta över som tränare i Chelsea 2022, kort efter att klubben köpts upp av amerikanska BlueCo. Bolaget rapporterade själva om det ekonomiska fulspelet som ägt rum under Roman Abramovichs tid som ägare, vilket ledde till att klubben slapp poängavdrag.

– Chelsea-fansen kommer bli arga på mig i och med att jag säger detta. Men om det var Tottenham som hade brutit mot regelverket så hade jag erkänt det och sagt, ”vi förtjänar inte den här titeln”.