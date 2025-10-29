TV: Isak Jansson slog till med första målet för Nice

Han bytte Rapid Wien mot Nice under sommaren.

Nu har Isak Jansson öppnat målkontot i Ligue 1.

Detta då han slog till med 2-0-målet mot Lille.

Foto: Alamy

Det var under sommaren som Isak Jansson, 23, bytte österrikiska Rapid Wien mot franska OGC Nice.

Sedan dess har yttern spelat nio matcher, och gjort ett mål.

Det kom under onsdagskvällen, när hans Nice tog emot Lille på hemmaplan i Ligue 1.

Ställningen var 1-0 till hemmalaget när Jansson, i den 87:e minuten, passade på att öppna sitt målkonto i Frankrike och säkra tre poäng för sitt lag.

Efter tio omgångar av Ligue 1 befinner sig Nice på en åttondeplats i serien, med 17 inspelade poäng.