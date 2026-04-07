James Rodriguez blev inlagd på sjukhus

James Rodriguez lades in på sjukhus.

Anledningen var uttorkning.

Det meddelar hans klubb Minnesota United.

James Rodriguez, 34, blev tvungen att läggas in på sjukhus den 31 mars i år. Hans klubb Minnesota United meddelar att 34-åringen kände symtom på uttorkning under en träningslandskamp mellan Colombia och Frankrike.

”Efter en ytterligare medicinsk utvärdering, undersöktes han och diagnostiserades med allvarlig vätskebrist. Med tanke på den allvarliga kliniska presentationen lades han in på sjukhus på morgonen tisdagen den 31 mars för fortsatt övervakning och intravenös vätskebehandling. James skrevs ut och har sedan dess återhämtat sig hemma under fortsatt medicinsk övervakning”, skriver klubben.

Rodriguez är i stabilt tillstånd men har ännu inte återgått till lagträning.

”Hans återgång till full lagträning kommer att följa de protokoll som fastställts av klubbens medicinska avdelning och styras helt av hans kliniska framsteg.”

Rodriguez anslöt till Minnesota United under 2026 och noteras för två framträdanden.