Jeremejeff målskytt för PAOK

Alexander Jeremejeff gör det bra i sin nya klubb PAOK och under söndagen stod svensken för ett nytt mål.

Anfallaren satte dit 2-0 för Paok mot Levadiakos i en match som slutade med 3-0-seger. Trepoängaren innebar att Paok toppar i den grekiska ligan.

Alexander Jeremejeff står totalt noterad för fem mål och tre assist på tolv framträdanden för Paok.