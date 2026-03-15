Jeremejeff målskytt för PAOK

Lovina Stafhammar
Alexander Jeremejeff gör det igen.
Han blev målskytt för PAOK.

Alexander Jeremejeff gör det bra i sin nya klubb PAOK och under söndagen stod svensken för ett nytt mål.

Anfallaren satte dit 2-0 för Paok mot Levadiakos i en match som slutade med 3-0-seger. Trepoängaren innebar att Paok toppar i den grekiska ligan.

Alexander Jeremejeff står totalt noterad för fem mål och tre assist på tolv framträdanden för Paok.

