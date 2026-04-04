Jesper Karlsson målskytt – när Utrecht förlorade
Utrecht föll med 4–3 mot PSV.
Jesper Karlsson skrev däremot in sig i målprotokollet.
Jesper Karlsson lämnade skotska Aberdeen för Utrecht i januari. I lördagens match mot PSV bröt svensken en 50 dagar lång måltorka.
Det var en svängig tillställning och i den 82:a minuten satte Karlsson 3-3.
Matchen slutade 4–3 till PSV efter ett sent segermål.
Jesper Karlsson noteras för tre mål på elva framträdanden i Utrecht.
