Jesper Karlsson målskytt – när Utrecht förlorade

Utrecht föll med 4–3 mot PSV.

Jesper Karlsson skrev däremot in sig i målprotokollet.

Jesper Karlsson lämnade skotska Aberdeen för Utrecht i januari. I lördagens match mot PSV bröt svensken en 50 dagar lång måltorka.

Det var en svängig tillställning och i den 82:a minuten satte Karlsson 3-3.

Matchen slutade 4–3 till PSV efter ett sent segermål.

Jesper Karlsson noteras för tre mål på elva framträdanden i Utrecht.