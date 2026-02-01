Jesper Karlsson med första målet för Utrecht

Jesper Karlsson gjorde sitt första mål för Utrecht på söndagen.

Svensken nickade in kvitteringen mot Heerenveen i Eredivisie.

Foto: Bildbyrån

Efter en framgångsrik period i Nederländerna med AZ Alkmaar, där Jesper Karlsson noterades för 46 mål och 33 assist på 124 matcher, har han nu återvänt till Eredivisie med Utrecht.

På söndagen stod Karlsson för sitt första mål för den nya klubben. Han nickade in kvitteringen mot Heerenveen, vilket gav 1–1 i matchen.

Detta var endast Karlssons andra match sedan flytten från Aberdeen, där han varit utlånad från Bologna.