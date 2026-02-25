Joe Hart hjälpte till som målvaktstränare i League Two-klubb

Joe Hart lade handskarna på hyllan sommaren 2024.

Nu har han åtagit sig uppdraget som målvaktstränare för Shrewsbury Town – för en dag.

– Han erbjöd sig att komma hit och vara en del av det vi gör, säger tränaren Gavin Cowan enligt TalkSport.

Med meriter från spel i klubbar som Manchester City, Torino, West Ham, Tottenham och Celtic lade Joe Hart handskarna på hyllan sommaren 2024.

Sedan dess har den före detta målvakten startat en podcast och synts i flera olika medier. Något riktigt tränarjobb har han dock inte åtagit sig, fram tills i går.

Då syntes nämligen 38-åringen hjälpa målvakterna i League Two-laget Shrewsbury Town inför matchen mot Salford City. Hur det kommer sig? Hart är fostrad i klubben.

”Vi tog hjälp av Joes hjärna vid målvaktssituationer och det var bara en kompis som ville hjälpa kompisar”, sade tränaren Gavin Cowan enligt TalkSport.

”Han erbjöd sig att komma ner och vara en del av det vi gör. Det är bara ännu en bekräftelse på vilken riktig klassperson han är”, fortsätter han.

Shrewsbury Town förlorade matchen mot Salford med 2-1.