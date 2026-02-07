Julia Zigiotti Olme med andra målet för United

Under lördagen ställdes Manchester United borta mot Leicester City.

Då behövde svenske Julia Zigiotti Olme endast 13 minuter innan hon tog ledningen för ”The Red Devils”.

Foto: Alamy

Under lördagen spelades den 15:e omgången av Women’s Super League i England. Då gästade Manchester United bottenlaget Leicester City.

Från start i ”The Red Devils” spelade hela tre svenskar, i form av Julia Zigiotti Olme, Anna Sandberg och Hanna Lundkvist.

Då skulle den förstnämnda, Zigiotti Olme, endast behöva 13 minuter innan hon slog till och tog ledningen. Detta efter att ha slagit, vad som såg ut att vara, ett inlägg som istället gick hela vägen in i mål.

Det var svenskans andra mål för United sedan hon anslöt till klubben inför årets säsong.

Matchen pågår.