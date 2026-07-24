Jürgen Klopp tydlig: ”Då lämnar jag”

Jürgen Klopp har blivit Tysklands nya förbundskapten.

Men det kommer inte bli utan villkor.

– Om ni beter er illa och inte låter min familj vara i fred, då lämnar jag, säger han enligt Sky.

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Under fredagen presenterades Jürgen Klopp som Tysklands förbundskapten. Uppdraget blir 59-åringens första tränarjobb sedan han lämnade Liverpool 2024.

Det tyska landslaget har underpresterar under en längre period och hoppet står nu till demontränaren från Stuttgart att vända på skutan.

– Min uppgift är att göra landslaget till ett bättre lag, och jag hoppas att spelarunderlaget som jag kan välja från blir större. Jag gör inte det här mot er, jag gör det för er. Det är en ära, sade Klopp enligt Sky under presskonferensen då han presenterades.

Klopp vill samtidigt var otydlig med att han inte kommer tolerera några personliga påhopp eller att hans nära och kära dras in i bubblan. Om det sker kommer Tyskland behöva leta igen efter en förbundskapten, menar han.

– Jag kommer att få mycket bra betalt, och om Jürgen Klopp i morgon är värdelös, då är jag borta. Men om DFB (det tyska förbundet) säger att vi ska avsluta samarbetet, då är det så. Och om ni beter er illa och inte låter min familj vara i fred, då lämnar jag också. Då vänder jag bara ryggen till.

– Jag vet att förbundskaptener i vissa andra länder behandlas ännu sämre. Jag älskar det här jobbet, men jag är också beredd att sluta om det skulle behövas, tillägger Klopp.