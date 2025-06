Bayern München krossade Auckland med tio (!) mål

Under söndagen tog Bayern München mot Auckland City i Fifas klubblags-VM.

Detta i vad som blev en blodig historia för semiproffsen från Nya Zeeland.

När matchen var slut skrevs siffrorna till 10-0 för de tyska mästarna.

Klubblags-VM 2025 är den 21:a upplagan av den internationella fotbollstävlingen för klubblag som arrangeras av Fifa. Turneringen spelas i USA med start natten till söndag den 15 juni (svensk tid) och pågår till den 13 juli 2025.



I den andra matchen av mästerskapet ställs de tyska mästarna Bayern München mot Auckland City från Nya Zeeland. Värt att notera är att spelarna i Auckland är semiproffs och alltså ställs mot ett av världens bästa lag.



Det skulle också visa sig snabbt under söndagen.



Redan efter sex minuter gjorde Kingsley Coman 1-0 för Bayern innan ytterbacken Sacha Boey ökade på till 2-0 i den 18:e minuten.



Därefter var det som att tyskarna släppte på bromsen – eller Nya Zeeländarna gav upp. När matchuret på TQL Stadium i Ohio visade 21 minuter hade Michael Olise gjort sitt första mål och Kingsley Coman sitt andra.



Innan den första halvleken var slut hade Olise gjort sitt andra för dagen och Thomas Müller sitt första vilket innebar 6-0 efter 45 minuter.



Nästan lika många mål skulle det bli i den andra halvleken efter att Jamal Musiala gjort ett hattrick och Thomas Müller sitt andra.



Matchen slutade alltså med seger för Bayern München, med siffrorna 10-0.

We put on a show in Cincinnati! 🤩#FCBACFC #FIFACWC #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/LURX3HISaL

— FC Bayern (@FCBayernEN) June 15, 2025