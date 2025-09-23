Chelsea var illa ute mot Lincoln – men vände och vann

Under tisdagskvällen ställdes Chelsea mot Lincoln City FC i ligacupen.

Då fick Premier League-laget problem mot League One-motståndet.

Detta då man vände underläge till seger i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Det var på Sincil Bank Stadium i östra England som League One-laget Lincoln City tog emot Premier League-laget Chelsea FC i ligacupen.

Detta i ett möte som inte hade spelats sedan år 1911.

Då skulle hemmalaget chocka Enzo Marescas mannar när man, i den 40:e minuten, tog ledningen genom Rob Street.

Chelsea var alltså i brygga när domaren blåste för pausvila.

I den andra halvleken skulle man dock, genom två snabba mål, vända underläge till ledning. Detta efter ett klassmål av Tyrique George och en kasse från Facundo Buonanotte.

Segern för Chelsea innebär att de är vidare i ligacupen.

Svenske Erik Ring blev kvar på bänken för Lincoln hela matchen.