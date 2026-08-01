Elvorna i Solna – VM-stjärnorna saknas

SOLNA. Manchester United mot Atlético Madrid på Sveriges Nationalarena.

Då saknas VM-finalisterna i spanjorernas lag.

Inte heller Bruno Fernandes finns med i United.

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Spanien vann VM-guld, Argentina föll tungt i finalen.

Atlético Madrid har en drös spelare från finalen i sin trupp – men ingen av dessa har följt med till Sverige för träningsmatchen mot Manchester United.

Det gör att Nahuel Molina, Marc Pubill, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Marcos Llorente, Thiago Almada, Alex Baena och Alejandro Grimaldo alla saknas för spanjorerna i dag.

I Manchester United är tyngsta tappet Bruno Fernandes.

Elvorna från Solna med avsparkstid 15:00.

MANCHESTER UNITED

22 Tom Heaton, 5 Harry Maguire, 7 Mason Mount, 13 Patrick Dorgu, 15 Leny Yoro, 16 Amad, 17 Andrey Santos, 19 Bryan Mbemo, 23 Luke Shaw, 26 Ayden Heaven, 46 Shea Lacey

ATLÉTICO MADRID

13 Jan Oblak – 27 Jorge Dominguez, 24 Robin Le Normand, 17 David Hancko, 3 Matteo Ruggieri – 21 Obed Vargas, 6 Koke, 46 Jorge Castillo, 12 Carlos Martin – Ademola Lookman, 54 Arnau Ortiz

Atlético med en vassare bänk än United. För spanjorerna finns José Maria Gimenez, Thomas Lemar och nyförvärvet från Sporting: Morten Hjulmand.

Uniteds främsta namn på bänken är Joshua Zirkzee och turkiske målvakten Altay Bayindir.