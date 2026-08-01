Förre Milan-stjärnan har skrivit på för storklubben

Han gjorde 31 mål på 70 matcher i Milan.

Carlos Bacca som fyller 40 i höst vägrar lägga skorna på hyllan.

Nu står det klart att han skrivit på för colombianska storklubben Deportivo Cali.

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Carlos Bacca vände tillbaka till Colombia 2022 efter ett fantastiskt målfacit i Europa.

28 mål på 45 matcher i Club Brügge, 34 mål på 72 matcher i Sevilla, 31 mål på 70 matcher i Milan och 28 mål på 110 matcher i Villarreal blev Baccas främsta siffror innan han alltså för fyra år sedan skrev på för Atlético Junior i norra Colombia där han också blev lagkapten.

I höst fyller anfallaren 40 år men han slutar inte för det. I stället står det nu klart att han byter klubb i Colombia och flyttar söderut till landets tredje största stad: Cali. Därmed lämnar han Junior där Bacca gjorde hela 52 mål på 129 matcher.

Bacca har skrivit på för Deportivo Cali, något som nu blivit officiellt.

Bacca slutade i landslaget 2018 med ett facit på 16 mål på 52 matcher.