Arsenal utslaget – trots Gyökeres dröminhopp

Arsenal och Southampton spelade kvartsfinal i FA-cupen.

Det slutade 2–1 till Southampton.

Under lördagen ställdes Arsenal och Southampton mot varandra i kvartsfinalen av FA-cupen. Inför matchen stod det klart att Viktor Gyökeres startade på Arsenals bänk.

Det var Southampton som chockade Premier League-ledarna i den första halvleken. Arsenal-försvararen Ben White misslyckades med att nicka undan ett inlägg. I stället hamnade bollen hos Ross Stewart som tog emot bollen och satte 1–0.

I den andra halvleken jagade Arsenal en kvitteringen. Viktor Gyökeres byttes in i matchminut 61 och sju minuter senare satte svensken 1–1.

Southampton vek sig inte efter svenskens mål. I stället återtog Championship-laget ledningen i den 87:e minuten inbytte Shea Charles.

Matchen slutade 2–1 till Southampton som är vidare till semifinal i FA-cupen. Arsenal är utslaget och får i stället rikta fokus mot tisdagens Champions League-kvartsfinal.