JUST NU: Gyökeres startar – här är elvorna

Arsenal och Bournemouth möts i återstarten av Premier League.

Då får Viktor Gyökeres förtroende från start.

Avspark 13:30.

Premier League drar igång igen efter landslagsuppehållet och cupspelet – och nu återstår bara de avgörande omgångarna.

Arsenal leder tabellen med sju matcher kvar att spela och har ett försprång på nio poäng ner till Manchester City, som dessutom har en match mindre spelad.

Under lördagseftermiddagen ställs Arsenal mot Bournemouth på hemmaplan, där laget siktar på att ta ytterligare steg mot ligatiteln.

Samtidigt saknas flera nyckelspelare i Arsenal. Martin Ödegaard, Bukayo Saka och Jurrien Timber är alla utanför truppen på grund av skador. I anfallet får Viktor Gyökeres förtroendet från start som central anfallare.

Startelvor:

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Zubimendi, Rice, Havertz – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Bournemouth: Petrovic – Jimenez, Senesi, Hill, Truffert – Christie, Scott, Tavernier – Rayan, Evanilson, Kroupi.