Häcken mot Inter – här är elvorna

BK Häcken ställs mot Inter i Europa Cup denna onsdagskväll.

Inför drabbningen så har nu startelvorna släppts.

BK Häcken tar emot Inter i det första mötet i åttondelsfinalen i Europa Cup denna onsdagskväll.

Inför mötet så har nu de nyblivna svenska mästarna och den italienska storklubben meddelat sina startelvor.

STARTELVOR:

Häcken: Falk – Bergström – Luik – Sandbech – Wijk – Sanvig – Anvegård – Wickenheiser – Tindell – Schröder – Jusu Bah.

Inter: Runarsdottir – Merlo – Bowen – Ivana – Robustellini – Tomaselli – Csiszar – Detruyer – Wullaert – Magull – Vilhjalmsdottir.