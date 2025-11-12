Häcken mot Inter – här är elvorna
BK Häcken ställs mot Inter i Europa Cup denna onsdagskväll.
Inför drabbningen så har nu startelvorna släppts.
BK Häcken tar emot Inter i det första mötet i åttondelsfinalen i Europa Cup denna onsdagskväll.
Inför mötet så har nu de nyblivna svenska mästarna och den italienska storklubben meddelat sina startelvor.
STARTELVOR:
Häcken: Falk – Bergström – Luik – Sandbech – Wijk – Sanvig – Anvegård – Wickenheiser – Tindell – Schröder – Jusu Bah.
Inter: Runarsdottir – Merlo – Bowen – Ivana – Robustellini – Tomaselli – Csiszar – Detruyer – Wullaert – Magull – Vilhjalmsdottir.
