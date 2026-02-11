JUST NU: Hammarby slog Sporting – Joramo hjälte

Hammarby sänkte Sporting i Europa Cup.

Emilie Joramo stod för matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ställdes mot Sporting i det första kvartsfinalmötet av Europa Cup. En match som inte sakande chanser men som förblev mållös efter de första 45 minuterna.

I den andra halvleken var det Bajen som tog ledningen. Stina Lennartsson spelade in ett inlägg från höger och Emilie Joramo var påpasslig och tryckte dit 1–0-målet.

Joramos fullträff räckte för att ta med sig en fördel inför returen om en vecka. Då är det Bajen som har hemmaplan.

Startelvor:

Sporting: Wellmann – Fonseca, Barron, Cherry, Cancelinha – Bravo, Bonsegundo, Arques – Encarnacao, Santiago, Gray.

Hammarby: Loeck – Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Reidy, Koivisto, Joramo, Lennartsson – Sørum, Rehnberg, Hasund.