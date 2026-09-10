Fridolina Rolfö väntar tillökning

Fridolina Rolfö kommer med ett glädjande besked.

Hon väntar tillökning som beräknas komma i mars.

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Manchester Uniteds och landslagets stora stjärna Fridolina Rolfö har saknats under säsongeinledningen och missade seriepremiären. 32-åringen meddelar på Instagram att hon är gravid och väntar tillökning.

Hon meddelar att en bebis kommer i mars, om allt går som det ska.

Detta innebär att hon pausar sin fotbollskarriär och kommer missa ett eventuellt VM i Brasilien nästa sommar. Hon missar VM-kvalet som spelas senare i höst.