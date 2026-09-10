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Foto: Bildbyrån

Fridolina Rolfö väntar tillökning

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Fridolina Rolfö kommer med ett glädjande besked.
Hon väntar tillökning som beräknas komma i mars.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds och landslagets stora stjärna Fridolina Rolfö har saknats under säsongeinledningen och missade seriepremiären. 32-åringen meddelar på Instagram att hon är gravid och väntar tillökning.

Hon meddelar att en bebis kommer i mars, om allt går som det ska.

Detta innebär att hon pausar sin fotbollskarriär och kommer missa ett eventuellt VM i Brasilien nästa sommar. Hon missar VM-kvalet som spelas senare i höst.

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