Lionel Messi slutar i landslaget

En era i argentinsk fotboll är över.

Lionel Messi meddelar på Instagram att han slutar i landslaget.

– Tack Gud för att du gjorde mig till argentinare, skriver anfallaren.

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VM-finalen 2026 blev Lionel Messis sista match för Argentina. 39-åringen meddelar via sitt Instagram-konto att han lägger landslagsskorna på hyllan.

”Det var ett beslut som gjorde ont och fortfarande gör ont i själen, men jag förstår att det är dags. Jag svär att jag alltid gav allt, inte bara under de senaste åren när vi vann allt, utan även innan dess. Jag kämpade alltid och gav allt för den här tröjan, för att ge er glädje och få er att känna er stolta över att vara argentinare genom fotbollen”, skriver Messi.

Det är inte första gången som Messi meddelar sitt avsked från landslaget.

Redan 2016 valde anfallaren att sluta spela för Argentina, då efter att landslaget förlorat sin andra raka Copa America-final mot Chile. Det skulle dock bara dröja en dryg vecka innan lagkaptenen ångrade sitt beslut.

Efter den snabba återkomsten har Argentina vunnit Copa America två gånger (2021 och 2024), samt tagit ett efterlängtat VM-guld 2022. I somras ledde Messi landslaget till sin andra raka VM-final där Spanien blev numret för stora.

”Jag lämnar med vetskapen och stoltheten över att tillsammans med mina lagkamrater ha gett er drömlika ögonblick. Det var helt otroligt att få uppleva det tillsammans med er. Jag älskar er!

Tack Gud för att du gjorde mig till argentinare”, avslutar Messi i sitt brev.

Det blev totalt 125 mål på 207 matcher för Lionel Messi i den argentinska tröjan. Det gör honom till spelaren som gjort både flest mål och flest matcher för landslaget.