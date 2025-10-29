TV: Newcastle vidare i ligacupen – besegrade Spurs

Anthony Elanga och Emil Krafth är vidare till kvartsfinal i ligacupen.

Lucas Bergvall är inte det.

Detta står klart efter att Newcastle besegrat Tottenham med 2-0 under onsdagen.

Foto: Alamy

Med nio omgångar spelade av Premier League har Newcastle spelat in tolv poäng. Tottenham har i sin tur spelat in 17 poäng.

Under onsdagskvällen ställdes de två klubbarna mot varandra i den fjärde omgången av ligacupen.

Med en timme kvar till matchstart stod det klart att de tre svenska stjärnorna Anthony Elanga, Emil Krafth och Lucas Bergvall alla startade för sina respektive lag.

Väl på planen skulle två av dessa gå vinnande.

I den första halvleken öppnade mittbacken Fabian Schär målskyttet efter att han prickat bollen med pannan på en hörna. I den andra skulle sommarförvärvet Nick Woltemade göra sitt sjätte mål för Newcastle när han sköt in 2-0.

Det blev matchens sista mål och dess slutresultat, vilket innebär att Anthony Elanga och Emil Krafth är vidare till kvartsfinal.