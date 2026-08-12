JUST NU: Nilsson Lindelöf startar mot PSG

Paris Saint-Germain ställs mot Aston Villa i Super Cup.

Nu har startelvorna presenterats.

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Vinnaren av Champions League och vinnaren av Europa League ställs mot varandra i Uefa Super Cup. I år är det Paris Saint-Germain som drabbar samman med Aston Villa på Red Bull Arena i Salzburg.

Nu har startelvorna presenterats och det finns en svensk representant med i matchen. Victor Nilsson Lindelöf startar i backlinjen för Aston Villa.

PSG ställer upp med ett stjärnspäckat lag där Achraf Hakimi och Désiré Doué tar plats i elvan.

Matchen startar klockan 21.00.

Startelvor:

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaire-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia

Aston Villa: Bizot – Cash, Nilsson Lindelöf, Torres, Maatsen – Gomes, Kamara – McGinn, Hemmings, Buendia – Madjo