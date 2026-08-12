Uppgifter: Arsenal jagar fortfarande VM-stjärnan

Arsenal har visat intresse för Aston Villas Ezri Konsa.

Nu fortsätter jakten på mittbacken efter att ett första bud nobbats, enligt uppgifter.

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De regerande Premier League-mästarna Arsenal är på jakt efter en ny mittback. Tidigare uppgifter har gjort gällande att ”Gunners” vill ha Aston Villa-stjärnan Ezri Konsa, 28.

Arsenal var villiga att erbjuda 30 miljoner pund (cirka 387 miljoner kronor) medan Villa kräver 60 miljoner pund (774 miljoner kronor) för den engelske landslagsspelaren.

Nu rapporterar BBC att Arsenal inte ger upp – trots den höga prislappen. Klubben är medveten om att de måste höja budet för att kunna säkra upp Konsa.

28-åringen gjorde åtta matcher för England i VM 2026.