Uppgifter: Häcken-talang lånas ut till Nederländerna

Pontus Dahbo besöker en annan klubb.

Enligt uppgifter rör det sig om ett utlån till nederländska Vitesse.

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Under onsdagen rapporterade GP att Häckens Pontus Dahbo, 20, är på besök hos en annan klubb.

Enligt Sportbladet beror Häcken-mittfältarens frånvaro på att han är nära att lånas ut till Vitesse i den nederländska andraligan. Avtalet sägs innehålla en köpoption.

Tidningen uppger att Dahbo väntas bli presenterad inom den närmsta tiden.

Dahbo noteras för totalt 77 matcher i BK Häcken.