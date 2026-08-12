Uppgifter: Häcken-talang lånas ut till Nederländerna
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Pontus Dahbo besöker en annan klubb.
Enligt uppgifter rör det sig om ett utlån till nederländska Vitesse.
Under onsdagen rapporterade GP att Häckens Pontus Dahbo, 20, är på besök hos en annan klubb.
Enligt Sportbladet beror Häcken-mittfältarens frånvaro på att han är nära att lånas ut till Vitesse i den nederländska andraligan. Avtalet sägs innehålla en köpoption.
Tidningen uppger att Dahbo väntas bli presenterad inom den närmsta tiden.
Dahbo noteras för totalt 77 matcher i BK Häcken.
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