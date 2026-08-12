Officiellt: Lukaku klar för ny klubb

Romelu Lukaku, 33, lämnar Napoli.

Den belgiske forwarden är klar för turkiska Fenerbahce.

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Romelu Lukaku har efter en infekterad period lämnat Napoli. Det hela började efter att 33-åringen vägrat ansluta till laget för att behandla en skada.

Nu står det klart att Lukaku lämnar Serie A. Han har presenterats av turkiska Fenerbahce. Kontraktet är skrivet över ett år med option på ytterligare ett.

Affären uppges landa på 65 miljoner kronor.

Lukaku noterades för totalt 15 mål och 11 assist på 45 matcher i Napoli.