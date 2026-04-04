Så startar Arsenal och Southampton

Arsenal ställs mot Southampton i kvartsfinalen av FA-cupen.

Nu har startelvorna presenterats.

När startelvorna presneterades stod det klart att Arsenal-tränaren Mikel Arteta valt att bänka Viktor Gyökeres. I stället startar Gabriel Jesus.

Värt att notera är att supertalangen Max Dowman startar i ”Gunners”.

Matchen startar 21.00.

Startelvor:

Southampton: Peretz – Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning – Bragg, Jander – Fellows, Azaz, Scienza – Stewart

Arsenal: Arrizabalaga – White, Mosquera, Magalhaes, Lewis-Skelly – Nørgaard, Ødegaard, Havertz – Dowman, Jesus, Martinelli