Så startar Arsenal och Southampton
Arsenal ställs mot Southampton i kvartsfinalen av FA-cupen.
Nu har startelvorna presenterats.
Under lördagen drabbar Arsenal och Southampton samman i kvartsfinalen av FA-cupen.
När startelvorna presneterades stod det klart att Arsenal-tränaren Mikel Arteta valt att bänka Viktor Gyökeres. I stället startar Gabriel Jesus.
Värt att notera är att supertalangen Max Dowman startar i ”Gunners”.
Matchen startar 21.00.
Startelvor:
Southampton: Peretz – Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning – Bragg, Jander – Fellows, Azaz, Scienza – Stewart
Arsenal: Arrizabalaga – White, Mosquera, Magalhaes, Lewis-Skelly – Nørgaard, Ødegaard, Havertz – Dowman, Jesus, Martinelli
